Крім того, йому потрібно буде виплатити 9844 гривні за проведену технічну експертизу.

Мешканець Полтавщини зафіксував переміщення української військової техніки та опублікував ці матеріали в Instagram.

Цю інформацію опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Оскільки такі дії заборонені під час воєнного стану, чоловік поніс кримінальну відповідальність.

Деталі справи

На судовому засіданні було встановлено, що в Чутовому чоловік зафіксував пересування військової техніки на своєму телефоні та виклав відео в Instagram. Правоохоронні органи оперативно виявили порушника та оголосили йому підозру у "несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння та боєприпасів".

Обвинувачений повністю визнав свою провину та уклав угоду з прокурором.

Рішення суду

Суд прийняв угоду з прокурором і призначив чоловікові три роки позбавлення волі, однак звільнив його від відбуття покарання з випробувальним терміном на один рік. Крім того, йому потрібно буде виплатити 9844 гривні за проведену технічну експертизу.

Раніше Politeka також писала про в одному з обласних територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Полтавщині чоловік скоїв самогубство. Його тіло знайшли у технічному приміщенні попереднього збору військовозобов'язаних. В ТЦК зазначають, що ознак насильства не було виявлено.

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