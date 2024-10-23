У ТЦК запевняють, що на чоловіка не чинили ні фізичного, ні психологічного тиску.

В одному з обласних територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Полтавщині чоловік скоїв самогубство.

Про це повідомили в Полтавському ТЦК.

Його тіло знайшли у технічному приміщенні попереднього збору військовозобов'язаних.

В ТЦК зазначають, що ознак насильства не було виявлено.

Інцидент стався в понеділок, 21 жовтня. Наразі поліція розпочала розслідування. Відомо, що чоловіка привезла поліція, оскільки він перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, після чого було складено акт про відмову. Також готувалося повідомлення до поліції про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Раніше цей громадянин вже був засуджений за цією ж статтею на три роки позбавлення волі з випробувальним терміном, який завершився у вересні цього року.

У ТЦК запевняють, що на чоловіка не чинили ні фізичного, ні психологічного тиску. Після прибуття до Територіального центру комплектування він перебував на збірному пункті, очікуючи на оформлення документів. Згодом його виявили непритомним з ознаками самогубства в технічному приміщенні.

Правоохоронці порушили кримінальну справу, а також триває службове розслідування для встановлення всіх складових трагедії.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ