В ТЦК уверяют, что на мужчину не оказывали ни физическое, ни психологическое давление.

В одном из областных территориальных центров комплектования ( ТЦК ) на Полтавщине мужчина совершил самоубийство.

Об этом сообщили в Полтавском ТЦК.

Его тело обнаружили в техническом помещении предварительного сбора военнообязанных.

В ТЦК отмечают, что признаки насилия не выявлены.

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября. Полиция начала расследование. Известно, что мужчину привезла полиция, поскольку он находился в розыске. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию, после чего был составлен акт об отказе. Также готовилось сообщение в полицию о вероятном совершении уголовного преступления по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Ранее этот гражданин уже был осужден по этой же статье к трем годам лишения свободы с испытательным сроком, который завершился в сентябре этого года.

В ТЦК уверяют, что на мужчину не оказывали ни физическое, ни психологическое давление. По прибытии в Территориальный центр комплектования он находился на сборном пункте, ожидая оформления документов. Впоследствии его обнаружили без сознания с признаками самоубийства в техническом помещении.

Правоохранители возбудили уголовное дело, а также продолжается служебное расследование по установлению всех составляющих трагедии.

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