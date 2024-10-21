У ході судового розгляду з'ясувалося, що час виклику до ТЦК не був належним чином зафіксований.

Працівники одного з Територіальних центрів комплектування (ТЦК) Черкаської області помилково зарахували чоловіка до списку ухилянтів - суд розглянув цю справу.

Про це стало відомо з вироку, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У матеріалах справи зазначено, що чоловік, будучи військовозобов'язаним, пройшов медичну комісію, яка підтвердила його придатність до служби.

Після цього працівник ТЦК зателефонував йому та повідомив, що потрібно з'явитися з речами наступного дня о 14:00 для відправлення до військової частини. Проте вранці чоловікові знову зателефонували і сказали, що збір відбувся о 9:00, а не о 14:00, як було сказано раніше. Після цього з ним більше не контактували.

Під час судового розгляду з'ясувалося, що час виклику в ТЦК не був належно зафіксований. Виклик через телефон не відповідав вимогам чинного законодавства, яке передбачає, що громадяни повинні отримувати письмові повістки або інші документи, що точно визначають час і місце збору.

Обвинувачення не надало доказів, що чоловік був поінформований про необхідність з'явитися о 9:00. Через відсутність достатніх доказів та порушення процедури суд виправдав чоловіка, визнавши, що він не мав можливості належним чином виконати свій обов'язок через помилки ТЦК.

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