В ходе судебного разбирательства выяснилось, что время вызова в ТЦК не было должным образом зафиксировано.

Работники одного из Территориальных центров комплектования (ТЦК) Черкасской области ошибочно причислили мужчину к списку уклонян – суд рассмотрел это дело.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

В материалах дела отмечено, что мужчина, будучи военнообязанным, прошел медицинскую комиссию, подтвердившую его пригодность к службе.

После этого работник ТЦК позвонил по телефону и сообщил, что нужно явиться с вещами на следующий день в 14:00 для отправки в воинскую часть. Однако утром мужчине снова позвонили по телефону и сказали, что сбор состоялся в 9:00, а не в 14:00, как было сказано ранее. После этого с ним больше не контактировали.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что время вызова в ТЦК не было должным образом зафиксировано. Вызов по телефону не отвечал требованиям действующего законодательства, предусматривающего, что граждане должны получать письменные повестки или другие документы, точно определяющие время и место сбора.

Обвинение не предоставило доказательств, что мужчина был проинформирован о необходимости явиться в 9:00. Из-за отсутствия достаточных доказательств и нарушения процедуры суд оправдал мужчину, признав, что у него не было возможности должным образом выполнить свой долг из-за ошибок ТЦК.

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