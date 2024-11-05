Кроме того, ему нужно будет выплатить 9844 гривны за проведённую техническую экспертизу.

Житель Полтавщины зафиксировал перемещение украинской военной техники и опубликовал эти материалы в Instagram.

Эта информация опубликована в Едином государственном реестре судебных решений.

Поскольку такие действия запрещены во время военного положения, мужчина понес уголовную ответственность.

Детали дела

На судебном заседании было установлено, что в Чутовом мужчина зафиксировал передвижение военной техники на своем телефоне и выложил видео в Instagram. Правоохранительные органы оперативно обнаружили нарушителя и объявили ему подозрение в "несанкционированном распространении информации о перемещении вооружений и боеприпасов".

Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

Решение суда

Суд принял соглашение с прокурором и назначил супругу три года лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Кроме того, ему нужно будет выплатить 9844 гривны за проведённую техническую экспертизу.

Ранее Politeka также писала об одном из областных территориальных центров комплектования (ТЦК) в Полтавской области мужчина совершил самоубийство. Его тело обнаружили в техническом помещении предварительного сбора военнообязанных. В ТЦК отмечают, что признаки насилия не выявлены.

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