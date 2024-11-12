В прошлом году житель Белой Церкви основал Telegram-канал, в котором публиковал информацию о сотрудниках ТЦК, а также фотографии, которые могли помочь уклоняющимся избежать военного учета.
Об этом говорится в приговоре, принятом в Едином государственном реестре судебных решений.
Обстоятельства дела
По данным судебных материалов, 27 декабря 2023 открыт Телеграмм-канал, где начали распространять информацию о местонахождении военнослужащих, осуществляющих мобилизацией. Кроме того, там публиковались сообщения с фото, которые могли быть полезны для тех, кто стремится избежать военной службы.
Например, на канале появились следующие сообщения:
"Эпицентр, 10.41, подъехали зеленые";
«В центре над дорогой у кинотеатра двое полицейских трое военных останавливают машины»;
"Ходят по квартирам 2 зеленых 1 синий, говорят уточнения данных, пытаются выписать, у кого нет мобилизационного распоряжения не открывайте".
К концу января 2024 канал насобирал 4176 подписчиков, а его содержимое было открыто для просмотра пользователями Telegram.
Решение суда
В ходе подготовительного заседания суд утвердил соглашение о признании виновности, согласно которому обвиняемый получил наказание в виде двух лет исправительных работ за вычетом 10% заработной платы в рассрочку государства. При вынесении решения суд учел искреннее признание, раскаяние подсудимого и его помощь в расследовании.
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