Кроме того, там публиковались сообщения с фото, которые могли быть полезны для тех, кто стремится избежать военной службы.

В прошлом году житель Белой Церкви основал Telegram-канал, в котором публиковал информацию о сотрудниках ТЦК, а также фотографии, которые могли помочь уклоняющимся избежать военного учета.

Об этом говорится в приговоре, принятом в Едином государственном реестре судебных решений.

Обстоятельства дела

По данным судебных материалов, 27 декабря 2023 открыт Телеграмм-канал, где начали распространять информацию о местонахождении военнослужащих, осуществляющих мобилизацией. Кроме того, там публиковались сообщения с фото, которые могли быть полезны для тех, кто стремится избежать военной службы.

Например, на канале появились следующие сообщения:

"Эпицентр, 10.41, подъехали зеленые";

«В центре над дорогой у кинотеатра двое полицейских трое военных останавливают машины»;

"Ходят по квартирам 2 зеленых 1 синий, говорят уточнения данных, пытаются выписать, у кого нет мобилизационного распоряжения не открывайте".

К концу января 2024 канал насобирал 4176 подписчиков, а его содержимое было открыто для просмотра пользователями Telegram.

Решение суда

В ходе подготовительного заседания суд утвердил соглашение о признании виновности, согласно которому обвиняемый получил наказание в виде двух лет исправительных работ за вычетом 10% заработной платы в рассрочку государства. При вынесении решения суд учел искреннее признание, раскаяние подсудимого и его помощь в расследовании.

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