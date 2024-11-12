Він вказав на те, що без законодавчих підстав їхня діяльність є неправомірною, а вимоги ТЦК трактує як порушення Конституції України.

Чоловік поважав, що Територіальні центри комплектування (ТЦК) діють незаконно і відмовився від мобілізації після отримання повістки, вважаючи її нелегітимною.

Цю інформацію містить вирок суду, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

З матеріалів справи стало відомо, що чоловіка визнали придатним до служби в армії. Після отримання повістки від військкомату він проігнорував вимоги про мобілізацію.

На засіданні суду обвинувачений пояснив, що вважає діяльність ТЦК незаконною через відсутність закону про реформу військових комісаріатів. Він вказав на те, що без законодавчих підстав їхня діяльність є неправомірною, а вимоги ТЦК трактує як порушення Конституції України.

Суд, розглядаючи справу, визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Йому призначили три роки випробувального терміну та звільнили на свободу.

Раніше Politeka також писала про чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК через проблеми із зубами.

Проте стоматолог підтвердила, що під час їхньої розмови не велася мова про образи, а голова ВЛК зазначила, що у чоловіка не було підстав для відстрочки. Представник ТЦК також вказав, що призовник не з’явився на призовний пункт і не відповідав на телефонні дзвінки, що стало причиною передачі справи до правоохоронних органів.

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