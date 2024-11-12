Он указал на то, что без законодательных оснований их деятельность неправомерна, а требования ТЦК трактует как нарушение Конституции Украины.

Муж уважал, что Территориальные центры комплектования (ТЦК) действуют незаконно и отказался от мобилизации после получения повестки, считая ее нелегитимной.

Эта информация содержит приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Из материалов дела стало известно, что мужчину сочли годным к службе в армии. После получения повестки от военкомата он проигнорировал требования о мобилизации.

На заседании суда обвиняемый пояснил, что считает деятельность ТЦК незаконной из-за отсутствия закона о реформе военных комиссариатов. Он указал на то, что без законодательных оснований их деятельность неправомерна, а требования ТЦК трактует как нарушение Конституции Украины.

Суд, рассматривая дело, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Ему назначили три года испытательного срока и уволили на свободу.

Ранее Politeka также писала о мужчине, который получил повестку, но не пришел в ТЦК из-за проблем с зубами.

Однако стоматолог подтвердила, что во время их разговора речь не шла об оскорблениях, а председатель ВЛК отметила, что у мужчины не было оснований для отсрочки. Представитель ТЦК также указал, что призывник не явился на призывной пункт и не отвечал на телефонные звонки, что стало причиной передачи дела правоохранительным органам.

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