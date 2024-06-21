В специализированных магазинах для семян часто можно наблюдать следующую картину: люди, обеспокоенные состоянием своих приусадебных участков, огородов и теплиц, ищут средства от многочисленных болезней и вредителей.

Рассмотрим наиболее распространенные болезни огурцов, методы их диагностики, профилактики и лечения.

Альтернариоз развивается при температуре до 30°C и высокой влажности. Сначала поражает огурцы, высаженные у входа в теплицу, а затем быстро распространяется на другие растения. Признаки: коричневые пятна на нижних листьях, которые постепенно высыхают. Для лечения рекомендуется опрыскивание 1%-ным раствором бордоской смеси, фунгицидом Фитал или Скор.

Антракноз поражает листья, затем стебли и плоды. На листьях появляются небольшие пятна округлой или вытянутой формы, которые затем начинают гнить. Болезнь распространяется через воду и насекомых. Лечение: Квадрис, Медян Экстра, бордоская смесь.

Белая гниль поражает огурцы на всех стадиях их развития. Сначала поражает корневую систему, затем стебли, вызывая гибель молодых растений. На тканях растения появляется белый налет (грибница). Лечение: полив в вегетативный период, Триходермин, Свитч, Квадрис.

Для предотвращения заболеваний огурцов необходимо соблюдать профилактические меры и использовать эффективные методы лечения. Перед посадкой рекомендуется обработать семена и почву фунгицидами и инсектицидами. Регулярные обработки растений препаратами, соблюдение агротехнических мероприятий и правильный уход за растениями помогут снизить риск заражения и обеспечить здоровый урожай.

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