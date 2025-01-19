Насморк – одно из наиболее распространенных заболеваний, особенно в сезон эпидемий, но часто самое неправильное лечение приводит к осложнениям, таким как бронхит или отит.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно лечить насморк, чтобы не усугубить ситуацию.

В своем Ютуб-видео педиатр рассказывает, что когда появляются первые признаки насморка, важно вовремя отреагировать, чтобы не допустить осложнений. Главное правило лечения: не дать слизи засохнуть. нет. Поэтому первое, что нужно делать, это не допустить пересыхания слизистых оболочек. носа.

Для лечения насморка важно поддерживать правильную температуру воздуха в комнате. Она не должна превышать 20°C, влажность также должна быть достаточной. Чтобы ее повысить, можно использовать пульверизатор или просто мыть пол чаще Теплый и сухой воздух лишь ухудшит состояние, вызывая засыхание слизи, отмечает Доктор Комаровский.

Увлажнять носовые проходы помогает регулярное применение солевых растворов. Можно купить готовые средства в аптеке или приготовить солевой раствор на дому (чайная ложка соли на литр воды). Капать раствор нужно регулярно, особенно важно это делать в первые дни заболевания во избежание осложнений, таких как бронхит или отит.

Гулять с ребёнком можно, если на улице комфортная погода. К примеру, влажная осень или температура около +10°C – это идеальное время для прогулок. Прежде чем выйти на улицу, промойте носик солевым раствором и, если ребенок маленький, используйте назальный аспиратор. На свежем воздухе ребенку будет гораздо легче дышать.

Относительно сосудосуживающих капель, педиат советует использовать их с осторожностью, ведь они могут вызывать зависимость при частом применении. Если насморк не мешает дыханию, лучше обойтись без лекарств, но если перед вами длинная ночь и нос совсем не дышит, такие капли могут пригодиться.

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