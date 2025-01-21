Тысяча гривен, которую могут получить все граждане Украины, находящиеся на территории страны, предоставляется для поддержки в зимний период.

Украинцам , еще не воспользовавшимся возможностью получить "тысячу Зеленского" в рамках программы "Зимняя єПідтримка", стоит поспешить.

Как пишет портал "Дия", по условиям программы, подать заявку на получение пособия можно до 28 февраля 2025 года. Однако потратить эти средства можно будет в течение более продолжительного периода – до 31 декабря 2025 года.

Тысяча гривен, которые могут получить все граждане Украины, находящиеся на территории страны, предоставляется для поддержки в зимний период. Программа позволяет использовать полученные средства для широкого спектра услуг, в частности: коммунальные платежи; медицинские, ветеринарные и юридические услуги; образование и спорт; транспортные расходы; мобильная связь и страхование; отдых и развлечения. Кроме этого, программа предусматривает возможность использовать средства на благотворительные цели, в частности, для поддержки ВСУ или для приобретения военных облигаций.

Ранее Politeka писала, что украинцы, получающие государственную помощь, социальные выплаты или льготы, обязаны вносить изменения в соответствующие реестры в течение 30 календарных дней в случае обновления персональных данных. В случае обнаружения несоответствий в персональных данных выплаты могут быть прекращены. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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