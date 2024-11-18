Найбільша пенсія в Україні сягає 390 184 грн - сума в десятки разів більша ніж навіть зарплати.

Станом на 2024 рік в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких майже половина отримує пенсії, що не перевищують 4000 гривень.

Згідно з даними платформи "Опендатабот", середня пенсія в Україні цього року зросла на 8% і становить 5 816 гривень.

Найвищі пенсії традиційно виплачують у Києві — середній розмір пенсії в столиці досягає 7 940 гривень, тоді як найменші пенсії отримують мешканці Тернопільщини — лише 4 436 гривень. Водночас 26,1% пенсіонерів отримують пенсію в межах від 2001 до 3000 гривень, а 17,3% — від 3001 до 4000 гривень. 12,5% пенсіонерів (1,2 мільйона осіб) мають виплати, що перевищують 10 000 гривень.

У восьми областях України — Донецькій, Луганській, Житомирській, Дніпропетровській, Рівненській, Запорізькій, Київській та Харківській — середній розмір пенсії перевищує середній показник по країні.

Нагадаємо, що найбільша пенсія в Україні сягає 390 184 грн - сума в десятки разів більша ніж навіть зарплати. Для порівняння, в Україні на жовтень 2024 року налічується 10 мільйонів 342 тисячі 593 пенсіонери, на утримання яких щомісяця витрачається 60,5 млрд грн. Якщо поділити загальну суму на кількість пенсіонерів, середня пенсія в Україні становить 5 851 грн.

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