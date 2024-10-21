На українському ринку праці конче не вистачає робочих рук - найдефіцитніші вакансії – у транспортній галузі, будівництві та серед інших робітничих спеціальностей.

Через масову міграцію населення в Україні виник кадровий голод, що ускладнює призов до війська - в Кабміні розповіли, що робитимуть.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Щоб отримати необхідних спеціалістів, українському бізнесу дозволять впливати на підготовку кадрів у центрах професійно-технічної освіти (ЦПТО), залучаючи їх до наглядових рад цих навчальних закладів. Це, на думку фахівців, має підвищити ефективність навчальних центрів і сприяти зростанню конкурентоспроможності українців на ринку праці.

Бережна підкреслила, що в Україні існує проблема структурного безробіття: значна частина працездатного населення не може знайти роботу, оскільки їхні професійні навички не відповідають вимогам роботодавців. Водночас брак кадрів визнано головною перешкодою для ведення бізнесу в країні, з якою стикаються три з п’яти підприємств.

"Вирішення проблеми – у перенавчанні людей на нові професії та спеціальності, які є актуальними та затребуваними. Саме тому ми пропонуємо роботодавцям безпосередньо впливати на підготовку потрібних їм фахівців у центрах профтехосвіти через долучення до наглядових рад ЦПТО. Навчальні центри мають готувати тих фахівців, які потрібні на ринку праці саме зараз", – наголосила Тетяна Бережна.

В уряді планують створити наглядові ради в центрах професійно-технічної освіти (ЦПТО), до яких будуть залучені семеро представників від бізнесу, а також представники центру зайнятості та місцевої влади.

Члени цих наглядових рад зможуть безпосередньо впливати на підготовку фахівців у ЦПТО, коригувати навчальні програми відповідно до потреб бізнесу та замовляти підготовку спеціалістів за новими професіями, які затребувані в регіоні.

Останні новини України:

Не усім по кишені: українці можуть докупити страховий стаж до пенсії.

Пенсія може бути зменшена на 20%: щоб не втратити виплати, доведеться звертатись в ПФУ.



Пенсійні виплати: скільки отримають українці з зарплатою в 15 тисяч гривень, сума може засмутити.