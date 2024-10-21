На украинском рынке труда крайне не хватает рабочих рук - самые дефицитные вакансии - в транспортной отрасли, строительстве и других рабочих специальностей.

Из-за массовой миграции населения в Украине возник кадровый голод, усложняющий призыв в армию - в Кабмине рассказали, что будут делать.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Чтобы получить необходимых специалистов, украинский бизнес позволит влиять на подготовку кадров в центрах профессионально-технического образования (ЦПТО), привлекая их в наблюдательные советы этих учебных заведений. Это, по мнению специалистов, должно повысить эффективность учебных центров и способствовать росту конкурентоспособности украинцев на рынке труда.

Бережная подчеркнула, что в Украине существует проблема структурной безработицы: значительная часть трудоспособного населения не может найти работу, поскольку их профессиональные навыки не отвечают требованиям работодателей. В то же время нехватка кадров признана главным препятствием для ведения бизнеса в стране, с которой сталкиваются три из пяти предприятий.

"Решение проблемы – в переобучении людей на новые профессии и специальности, актуальные и востребованные. Именно поэтому мы предлагаем работодателям непосредственно влиять на подготовку нужных им специалистов в центрах профтехобразования через присоединение к наблюдательным советам ЦПТО. Учебные центры должны готовить тех специалистов, которые нужны на рынке труда именно сейчас", – подчеркнула Татьяна Бережная.

В правительстве планируют создать наблюдательные советы в центрах профессионально-технического образования (ЦПТО), в которые будут вовлечены семь представителей от бизнеса, а также представители центра занятости и местных властей.

Члены этих наблюдательных советов смогут оказывать непосредственное влияние на подготовку специалистов в ЦПТО, корректировать учебные программы в соответствии с потребностями бизнеса и заказывать подготовку специалистов по новым профессиям, которые востребованы в регионе.

Последние новости в Украине:

Не всем по карману: украинцы могут докупить страховой стаж к пенсии.



Пенсия может быть уменьшена на 20%: чтобы не потерять выплаты, придется обращаться в ПФУ.

Пенсионные выплаты: сколько получат украинцы с зарплатой в 15 тысяч гривен, сумма может огорчить.