В Україні проведуть ще один перерахунок пенсій - Міністерство соціальної політики має намір провести реформу, спрямовану на перерахунок застарілих пенсій.

Про це в ефірі "Ми – Україна" заявила пані міністр соцполітики Оксана Жолнович, передає пресслужба відомства.

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Йдеться про виплати для українців, які давно вийшли на пенсію і мають у розрахунках "старі" зарплати. За останні роки індексація не компенсувала знецінення цих виплат.

"Якщо вам порахували пенсію в 40% зарплати в 2000 року і це було 150-200 грн в абсолютних цифрах, то сьогодні це зовсім мізерна сума (150-200 грн, – ред.). Звісно, у нас була щороку індексація. Але індексація була передбачена на рівні 50% і вона не дозволяла якісно осучаснювати ці старі суми. І сьогодні вони знецінились", — зазначила Жолнович.

Крім того, через застарілість зарплатної бази виникає несправедливість: два пенсіонери з однаковими показниками (наприклад, з середньою зарплатою та 35 роками стажу), які виходили на пенсію в різні роки, можуть отримувати різні суми пенсій.

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"Підвищення пенсії найбільше зачепить тих, хто давно вийшов на пенсію. Вони всі отримають збільшення. Це залежатиме від розміру ЄСВ, який платили, і стажу, але вони всі точно отримують збільшення. І друге – нікому нічого не зменшать. Тим, хто має великі пенсії, ми не можемо зменшувати пенсійні гарантії, але для тих, у кого вони занижені, ми їх плануємо збільшити", – доповнила Жолнович.

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