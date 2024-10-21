В Украине проведут еще один перерасчет пенсий – Министерство социальной политики намерено провести реформу, направленную на перерасчет устаревших пенсий.

Об этом в эфире "Мы - Украина" заявила министр соцполитики Оксана Жолнович, передает пресс-служба ведомства.

Речь идет о выплатах для украинцев, давно вышедших на пенсию и имеющих в расчетах "старые" зарплаты. За последние годы индексация не компенсировала обесценивание этих выплат.

"Если вам сочли пенсию в 40% зарплаты в 2000 году и это было 150-200 грн в абсолютных цифрах, то сегодня это совсем мизерная сумма (150-200 грн, – ред.). Конечно, у нас была ежегодно индексация. Но индексация была предусмотрена на уровне 50%, и она не позволяла качественно осовременивать эти старые суммы.

Кроме того, из-за устаревшей зарплатной базы возникает несправедливость: два пенсионера с одинаковыми показателями (например, со средней зарплатой и 35 годами стажа), которые выходили на пенсию в разные годы, могут получать разные суммы пенсий.

"Повышение пенсии больше всего затронет тех, кто давно вышел на пенсию. Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера платившего ЕСВ и стажа, но они все точно получают увеличение. И второе – никому ничего не уменьшат. Тем, кто имеет большие пенсии мы не можем уменьшать пенсионные гарантии, но для тех, у кого они занижены, мы их планируем увеличить», – дополнила Жолнович.

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