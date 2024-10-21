Деякі пенсіонери можуть втратити свої виплати у 2025 році, проте це стосується невеликої кількості пенсіонерів.

У Кабміні планують оптимізувати використання бюджетних коштів, що може вплинути на пенсійні виплати.

Деякі пенсіонери можуть втратити свої виплати у 2025 році, про що йдеться в статті 41 проєкту державного бюджету України.

Кабмін пропонує вилучити невикористані кошти з рахунків осіб, які:

отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року і не здійснювали жодних операцій на своїх рахунках протягом останніх 12 місяців;

отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли своєчасну ідентифікацію.

Після вилучення коштів пенсії не надходитимуть на ці рахунки, за винятком випадків, коли на пенсійний банківський рахунок накладено арешт чи інші обтяження. Цей законопроєкт ще не був прийнятий та не розглянутий у Верховній Раді, тому з часом його зміст може змінитися.

Нагадаємо, деякі категорії пенсіонерів зобов'язані проходити процедуру фізичної ідентифікації в Пенсійному фонді кожні шість місяців. Якщо пенсіонер пропустив ідентифікацію, він має можливість пройти її пізніше та відновити свої пенсійні виплати.

Ця ідентифікація стосується пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Ті, хто не завершить процедуру до 31 березня 2024 року, тимчасово втратять виплати.

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