Некоторые пенсионеры могут лишиться своих выплат в 2025 году, однако это касается небольшого количества украинцев.

В Кабмине планируется оптимизировать использование бюджетных средств, что может повлиять на пенсионные выплаты.

Некоторые пенсионеры могут лишиться своих выплат в 2025 году, о чем говорится в статье 41 проекта государственного бюджета Украины.

Кабмин предлагает изъять неиспользованные средства со счетов лиц:

получили статус переселенца до 24 февраля 2022 г. и не осуществляли никаких операций на своих счетах в течение последних 12 месяцев;

получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли своевременную идентификацию.

После изъятия средств пенсии не будут поступать на эти счета, за исключением случаев, когда на пенсионный банковский счет наложен арест или другие обременения. Этот законопроект еще не был принят и не рассмотрен в Верховной Раде, поэтому со временем его содержание может измениться.

Напомним, некоторые категории пенсионеров обязаны проходить процедуру физической идентификации в Пенсионном фонде каждые шесть месяцев. Если пенсионер пропустил идентификацию, он может пройти ее позже и возобновить свои пенсионные выплаты.

Эта идентификация касается пенсионеров, получивших статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Те, кто не завершит процедуру до 31 марта 2024, временно потеряют выплаты.

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