Темпи скорочення пенсіонерів під час війни змінилися незначно - причин для цього явища чимало.

В Україні за останні два з половиною роки чисельність пенсіонерів зменшилась на 500 тисяч осіб - лише в 2024 році кількість українців, які вийшли на пенсію, знизилась на 200 тисяч.

Про це йдеться в даних Пенсійного фонду України.

Станом на вересень 2024 року в Україні пенсії отримують 10 мільйонів 342 тисячі осіб. Для порівняння, у січні 2022 року їх кількість становила 10 мільйонів 841 тисячу.

Перед початком повномасштабної війни, з січня 2020 до січня 2022 року, кількість пенсіонерів зменшилась на 493 тисячі осіб, що означає, що щомісяця їх ставало менше на 20,5 тисячі. Темпи скорочення пенсіонерів під час війни змінилися незначно. Причин для цього явища чимало. Ось деякі з них:

Підвищення вимог для виходу на пенсію : Поступово стає необхідним мати 35 років стажу, щоб отримати пенсію в 60 років, тоді як у 2017 році вимога становила лише 25 років.

: Поступово стає необхідним мати 35 років стажу, щоб отримати пенсію в 60 років, тоді як у 2017 році вимога становила лише 25 років. Зростання смертності та наслідки війни . Повномасштабна війна призвела до значних втрат серед населення і знищення цілих міст. Падіння рівня доходів і важка психологічна ситуація також сприяють зростанню смертності.

. Повномасштабна війна призвела до значних втрат серед населення і знищення цілих міст. Падіння рівня доходів і важка психологічна ситуація також сприяють зростанню смертності. Біженці. Хоча більшість біженців — молоді українці, серед близько 5 мільйонів біженців є також пенсіонери та особи, які мали б вийти на пенсію під час війни.

25% українських пенсіонерів отримують приблизно 2760 гривень (66 доларів за актуальним курсом). Найвищі пенсії спостерігаються у пенсіонерів з Києва, тоді як найнижчі виплати фіксуються у західних регіонах країни.

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