Темпы сокращения пенсионеров во время войны изменились незначительно – причин для этого явления немало.

В Украине за последние два с половиной года численность пенсионеров уменьшилась на 500 тысяч человек – только в 2024 году количество украинцев, вышедших на пенсию, снизилось на 200 тысяч.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины.

По состоянию на сентябрь 2024 года в Украине пенсии получают 10 миллионов 342 тысяч человек. Для сравнения, в январе 2022 года их количество составляло 10 миллионов 841 тысячу.

Перед началом полномасштабной войны, с января 2020 по январь 2022 года, количество пенсионеров уменьшилось на 493 тысячи человек, что означает, что ежемесячно их становилось меньше на 20,5 тысячи. Темпы сокращения пенсионеров во время войны изменились незначительно. Причин этому явления немало. Вот некоторые из них:

Повышение требований для выхода на пенсию : Постепенно становится необходимым иметь 35 лет стажа, чтобы получить пенсию в 60 лет, тогда как в 2017 году требование составляло всего 25 лет.

: Постепенно становится необходимым иметь 35 лет стажа, чтобы получить пенсию в 60 лет, тогда как в 2017 году требование составляло всего 25 лет. Рост смертности и последствия войны . Полномасштабная война привела к значительным потерям среди населения и уничтожению целых городов. Падение уровня доходов и тяжелая психологическая ситуация также способствуют росту смертности.

. Полномасштабная война привела к значительным потерям среди населения и уничтожению целых городов. Падение уровня доходов и тяжелая психологическая ситуация также способствуют росту смертности. Беженцы . Хотя большинство беженцев — молодые украинцы, среди около 5 миллионов беженцев есть также пенсионеры и лица, которые должны выйти на пенсию во время войны.

25% украинских пенсионеров получают примерно 2760 гривен (66 долларов по актуальному курсу). Самые высокие пенсии наблюдаются у пенсионеров из Киева, в то время как самые низкие выплаты фиксируются в западных регионах страны.

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