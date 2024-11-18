Самая большая пенсия в Украине достигает 390 184 грн - сумма в десятки раз больше, чем даже зарплаты.

На 2024 год в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, из которых почти половина получает пенсии, не превышающие 4000 гривен.

Согласно данным платформы "Опендатабот", средняя пенсия в Украине в этом году выросла на 8% и составляет 5 816 гривен.

Самые высокие пенсии традиционно выплачивают в Киеве — средний размер пенсии в столице достигает 7940 гривен, тогда как самые маленькие пенсии получают жители Тернопольщины — всего 4436 гривен. В то же время, 26,1% пенсионеров получают пенсию в пределах от 2001 до 3000 гривен, а 17,3% — от 3001 до 4000 гривен. 12,5% пенсионеров (1,2 миллиона человек) получают выплаты, превышающие 10 000 гривен.

В восьми областях Украины – Донецкой, Луганской, Житомирской, Днепропетровской, Ровенской, Запорожской, Киевской и Харьковской – средний размер пенсии превышает средний показатель по стране.

Напомним, что самая большая пенсия в Украине достигает 390 184 грн - сумма в десятки раз больше, чем даже зарплаты. Для сравнения, в Украине на октябрь 2024 года насчитывается 10 миллионов 342 тысячи 593 пенсионера, на содержание которых ежемесячно тратится 60,5 млрд грн. Если поделить общую сумму на количество пенсионеров, средняя пенсия составляет 5 851 грн.

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