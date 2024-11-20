Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 жовтня 2024 року становить 5851,86 грн.

У березні 2025 року в Україні відбудеться підвищення пенсій, яке буде відповідати рівню інфляції, що допоможе частково компенсувати зростання споживчих цін.

Про це повідомив Михайло Цимбалюк, народний депутат та заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, в ефірі телемарафону.

"Турбує рівень прожиткового мінімуму, оскільки від нього залежить розмір мінімальної пенсії, яка на жаль залишатиметься на рівні 2300 гривень для майже 5 мільйонів пенсіонерів", — зазначив Цимбалюк.

Заступник голови профільного комітету підкреслив, що таке незначне підвищення не вирішить усіх проблем, але частково покриє рівень зростання споживчих цін. Цимбалюк додав, що наразі тривають обговорення в парламенті та уряді щодо додаткових заходів підтримки пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати.

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 жовтня 2024 року становить 5851,86 грн. Для працюючих пенсіонерів середній розмір пенсії — 6257,96 грн (на 1 липня — 6216,20 грн).

Більшість пенсіонерів в Україні — 61,73% — отримують пенсії, що не перевищують 5 000 грн. Зокрема, 25,79% пенсіонерів мають пенсії до 3 000 грн, 17,35% — від 3 001 до 4 000 грн, а 18,59% — від 4 001 до 5 000 грн.

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