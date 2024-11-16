В Україні з Пенсійного фонду щомісяця витрачають майже 10 млрд грн на "спеціальні" пенсії для суддів, прокурорів, деяких військових та інших осіб.

Як вдалося з'ясувати журналістам, розмір найбільшої спеціальної пенсії досягає 390 тис. грн на місяць.

Такі пенсії, як правило, призначаються через суди, і цікаво, що саме судді часто стають головними бенефіціарами цієї системи. Вони вигравали позови до Пенсійного фонду, домігшись великих виплат, іноді на мільйони гривень. Щонайменше п’ять суддів отримали в судовому порядку виплати на суму понад 5 млн грн, йдеться не про щомісячні пенсії, а про перерахунки "заднім числом".

Наприклад, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Олег Оксененко, який торік отримував 254,8 тис. грн зарплати, згідно з рішенням суду тепер має отримувати 268,3 тис. грн пенсії щомісяця. Це не є найбільшою пенсією в Україні, однак у результаті рішення суду Пенсійний фонд змушений виплатити йому одноразово 17 млн 27 тис. грн за проведений перерахунок без обмежень.

Ще один приклад — суддя Верховного суду у відставці Станіслав Пекний. У вересні 2023 року суд постановив, що Пенсійний фонд має виплатити йому 10,7 млн грн за рішенням Касаційного адміністративного суду. Також колишній суддя Верховного суду Микола Цитович виграв позов на 9,6 млн грн, а його колега Микола Селіванов отримав 9,1 млн грн. Всі ці виплати є результатом перерахунків "заднім числом".

Згідно з чинним законодавством, судді, що пішли на пенсію, отримують довічне грошове утримання, яке розраховується на рівні 90% від їхньої колишньої зарплати, з урахуванням премій та надбавок. Наприклад, у випадку з Оксененком, додатково до основної зарплати в пенсію було включено 129,5 тис. грн "надбавки за особливості проходження служби".

Загальна формула розрахунку пенсії дозволяє на заслуженому відпочинку отримувати пенсію в розмірі навіть меншому ніж 30% від звичайного заробітку. Наприклад, із середньою зарплатою у 18,8 тис. грн, можна отримати пенсію в розмірі близько 4,7 тис. грн. Це всього 25% останнього заробітку. Прокурори через суди можуть отримувати пенсію у розмірі до 90% звичайного заробітку. Так само (до 90%) отримують і судді.

Джерело: OBOZ.UA.

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