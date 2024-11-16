Особые условия выхода на заслуженный отдых для некоторых пенсионеров не только создают несправедливое распределение.

В Украине из Пенсионного фонда ежемесячно тратят около 10 млрд грн на "специальные" пенсии для судей, прокуроров, некоторых военных и других лиц.

Как удалось выяснить журналистам, размер самой большой специальной пенсии достигает 390 тыс. грн в месяц.

Такие пенсии, как правило, назначаются через суды и интересно, что именно судьи часто становятся главными бенефициарами этой системы. Они выигрывали иски в Пенсионный фонд, добившись больших выплат, иногда на миллионы гривен. По меньшей мере, пять судей получили в судебном порядке выплаты на сумму более 5 млн грн, речь идет не о ежемесячных пенсиях, а о перерасчетах "задним числом".

Например, судья Шестого апелляционного административного суда Олег Оксененко, в прошлом году получавший 254,8 тыс. грн зарплаты, согласно решению суда, теперь должно получать 268,3 тыс. грн. грн пенсии ежемесячно. Это не самая большая пенсия в Украине, однако в результате решения суда Пенсионный фонд вынужден выплатить ему единовременно 17 млн ​​27 тыс. грн за произведенный перерасчет без ограничений.

Еще один пример – судья Верховного суда в отставке Станислав Пекный. В сентябре 2023 года суд постановил, что Пенсионный фонд должен выплатить ему 10,7 млн. грн. по решению Кассационного административного суда. Также бывший судья Верховного суда Николай Цитович выиграл иск на 9,6 млн. грн., а его коллега Николай Селиванов получил 9,1 млн. грн. Все эти выплаты являются результатом перерасчетов "задним числом".

Согласно действующему законодательству, ушедшие на пенсию судьи получают пожизненное денежное содержание, которое рассчитывается на уровне 90% от их прежней зарплаты, с учетом премий и надбавок. Например, в случае с Оксененко, дополнительно к основной зарплате в пенсию было включено 129 ,5 тыс. грн. "надбавки за особенности прохождения службы".

Общая формула расчета пенсии позволяет на заслуженном отдыхе получать пенсию в размере даже меньше 30% от обычного заработка. К примеру, со средней зарплатой в 18,8 тыс. грн, можно получить пенсию в размере около 4,7 тыс. грн. Это всего 25% последнего заработка. Прокуроры через суды могут получать пенсию в размере до 90% обычного заработка. Так же (до 90%) получают и судьи.

Источник: OBOZ.UA.

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