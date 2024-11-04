З листопада 2024 року мінімальний страховий внесок потрібно буде вносити - це обов’язково для зарахування одного повного місяця до страхового стажу.

Про це повідомили у ПФУ.

З 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла до 8000 грн згідно з Законом України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Відповідно, мінімальний страховий внесок, який становить 22% від мінімальної зарплати, тепер становить 1760 грн (22% від 8000 грн).

До системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування можуть добровільно приєднуватися як працюючі, так і непрацюючі особи. Внески можна сплачувати як за себе, так і за інших. Важливо, щоб у Державному реєстрі застрахованих осіб була інформація про особу, на користь якої проводиться платіж, і ця особа не повинна бути пенсіонером.

Періодичність та розмір добровільних внесків визначаються платником згідно з його фінансовими можливостями та побажаннями. Для того щоб зарахувати один повний місяць стажу непрацюючій особі, сума внесків за місяць має бути не менше мінімального страховго внеску.

Громадяни, які хочуть продовжити сплату добровільних внесків у 2024 році за спрощеним механізмом, можуть укласти нові договори на добровільну сплату через електронний портал послуг Пенсійного фонду України, подавши електронну заяву.

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