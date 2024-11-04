С ноября 2024 года минимальный страховой взнос нужно будет вносить – это обязательно для зачисления одного полнолуния в страховой стаж.

Об этом сообщили в ПФУ.

С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 8000 грн согласно Закону Украины от 09.11.2023 №3460-IX "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Соответственно, минимальный страховой взнос, который составляет 22% минимальной зарплаты, теперь составляет 1760 грн (22% от 8000 грн).

К системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут добровольно подключаться как работающие, так и неработающие лица. Взносы можно платить как за себя, так и за других. Важно, чтобы в Государственном реестре застрахованных лиц была информация о лице, в пользу которого производится платеж, и это лицо не должно быть пенсионером.

Периодичность и размер добровольных взносов определяются плательщиком согласно его финансовым возможностям и пожеланиям. Для того чтобы засчитать один полный месяц стажа неработающему лицу, сумма взносов за месяц должна быть не менее минимального страхового взноса.

Граждане, желающие продлить уплату добровольных взносов в 2024 году по упрощенному механизму, могут заключить новые договоры на добровольную оплату через электронный портал услуг Пенсионного фонда Украины, подав электронное заявление.

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