Ці зміни були запроваджені у 2020 році, коли до Податкового кодексу внесли поправки.

В Україні громадяни зобов'язані сплачувати податки з доходів, однак для пенсіонерів існують особливі правила - на сьогоднішній день пенсії в Україні не підлягають оподаткуванню.

Про це повідомили у ДПС.

Ці зміни були введені у 2020 році, коли до Податкового кодексу внесли відповідні поправки.

Згідно з цими змінами, пенсіонери звільнені від податку на пенсії, а також щомісячне довічне утримання не оподатковується.

Крім того, Державна податкова служба повідомила, що українські пенсіонери, які отримують пенсії за віком, також звільнені від сплати земельного податку для земельних ділянок, які не перевищують встановлені ліміти: до 0,01 гектара для будівництва гаражів; до 0,10 гектара для дачного будівництва; до 0,12 гектара для садівництва; до 0,25 гектара для обслуговування будинку в селах; до 0,10 гектара для обслуговування будинку в містах; до 0,15 гектара для обслуговування будинку в селищах міського типу та до 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства.

Нагадаємо, деякі категорії пенсіонерів зобов'язані проходити процедуру фізичної ідентифікації в Пенсійному фонді кожні шість місяців. Якщо пенсіонер пропустив ідентифікацію, він має можливість пройти її пізніше та відновити свої пенсійні виплати.

Ця ідентифікація стосується пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Ті, хто не завершить процедуру до 31 березня 2024 року, тимчасово втратять виплати.

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