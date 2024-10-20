Эти изменения были введены в 2020 году, когда в Налоговый кодекс были внесены поправки.

В Украине граждане обязаны платить налоги с доходов, однако для пенсионеров существуют особые правила – на сегодняшний день пенсии в Украине не подлежат налогообложению.

Об этом сообщили в ГНС.

Эти изменения были введены в 2020 году, когда в Налоговый кодекс были внесены соответствующие поправки.

Согласно этим изменениям, пенсионеры освобождены от налога на пенсии, а также ежемесячное пожизненное содержание не облагается налогом.

Кроме того, Государственная налоговая служба сообщила, что украинские пенсионеры, получающие пенсии по возрасту, также освобождены от уплаты земельного налога для земельных участков, не превышающих установленные лимиты: до 0,01 га для строительства гаражей; до 0,10 га для дачного строительства; до 0,12 гектара для садоводства; до 0,25 гектара для обслуживания дома в деревнях; до 0,10 га для обслуживания дома в городах; до 0,15 га для обслуживания дома в поселках городского типа и до 2 га для ведения личного сельского хозяйства.

Напомним, некоторые категории пенсионеров обязаны проходить процедуру физической идентификации в Пенсионном фонде каждые шесть месяцев. Если пенсионер пропустил идентификацию, он может пройти ее позже и возобновить свои пенсионные выплаты.

Эта идентификация касается пенсионеров, получивших статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Те, кто не завершит процедуру до 31 марта 2024, временно потеряют выплаты.

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