Средний размер пенсии в Украине на 1 октября 2024 года составляет 5851,86 грн.

В марте 2025 года в Украине состоится повышение пенсий, которое будет соответствовать уровню инфляции, что поможет частично компенсировать рост потребительских цен.

Об этом сообщил Михаил Цымбалюк, народный депутат и заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов, в эфире телемарафона.

"Беспокоит уровень прожиточного минимума, поскольку от него зависит размер минимальной пенсии, которая, к сожалению, будет оставаться на уровне 2300 гривен для почти 5 миллионов пенсионеров", — отметил Цымбалюк.

Замглавы профильного комитета подчеркнул, что столь незначительное повышение не решит всех проблем, но частично покроет уровень роста потребительских цен. Цымбалюк добавил, что в настоящее время продолжаются обсуждения в парламенте и правительстве относительно дополнительных мер поддержки пенсионеров, получающих минимальные выплаты.

Напомним, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 октября 2024 составляет 5851,86 грн. Для работающих пенсионеров средний размер пенсии – 6257,96 грн (на 1 июля – 6216,20 грн).

Большинство пенсионеров в Украине – 61,73% – получают пенсии, не превышающие 5 000 грн. В частности, 25,79% пенсионеров имеют пенсии до 3000 грн, 17,35% - от 3001 до 4000 грн, а 18,59% - от 4001 до 5000 грн.

Последние новости в Украине:

Потеря пенсий в 2025 году: часть украинцев больше не получит свои выплаты.

В Украине возник кадровый голод: в Кабмине рассказали, что будут делать с аномалией на рынке труда.

Украинцам пообещали еще один перерасчет пенсий: в Минсоци раскрыли детали масштабной реформы.