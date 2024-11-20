Українські пенсіонери можуть розраховувати на додаткові виплати в залежності від трудового стажу, стану здоров'я та інших обставин.

Про це повідомили на Урядовому порталі. Якщо у пенсіонера недостатньо стажу для отримання пенсії, йому призначається соціальна пенсія.

Пенсіонери, які є самотніми, старші за 80 років або потребують постійного догляду через стан здоров'я, можуть отримати щомісячну доплату до основної пенсії. Щоб скористатися цією пільгою, потрібно подати заяву та надати відповідні документи до органів соціального захисту.

Доплата на догляд складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році ця сума становить 944 гривні, оскільки прожитковий мінімум для непрацездатних осіб складає 2 361 гривню.

Також пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, можуть отримати додаткову допомогу від ООН. Виплата надається автоматично за таких умов:

проживання в зонах бойових дій або на територіях, де ведуться активні бойові дії;

відсутність інших виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) або допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Пенсіонери, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для пенсії, можуть претендувати на тимчасову державну допомогу. Для цього потрібно подати заяву та підтвердити необхідні документи в орган соціального захисту за місцем проживання. В умовах воєнного стану, а також протягом місяця після його завершення, виплата цієї допомоги продовжується, навіть якщо отримувач пропустив строк для її перегляду.

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