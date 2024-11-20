Украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты в зависимости от нескольких важнейших факторов.

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты в зависимости от трудового стажа, состояния здоровья и других обстоятельств.

Об этом сообщили на Правительственном портале. Если у пенсионера недостаточно стажа на получение пенсии, ему назначается социальная пенсия.

Пенсионеры, одинокие, старше 80 лет или нуждающиеся в постоянном уходе из-за состояния здоровья, могут получить ежемесячную доплату к основной пенсии. Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо подать заявление и предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты.

Доплата по уходу составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2024 году эта сумма составляет 944 гривны, поскольку прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну.

Также пенсионеры, чья пенсия не превышает 3250 гривен, могут получить дополнительную помощь от ООН. Выплата производится автоматически при следующих условиях:

проживание в зонах боевых действий или территориях, где ведутся активные боевые действия;

отсутствие других выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или помощи от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для пенсии, могут претендовать на временную государственную помощь. Для этого следует подать заявление и подтвердить необходимые документы в орган социальной защиты по месту жительства. В условиях военного положения, а также в течение месяца после его завершения, выплата пособия продолжается, даже если получатель пропустил срок для его пересмотра.

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