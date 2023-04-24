Незважаючи на повномасштабне вторгнення, українським пенсіонерам продовжують платити пенсії, а деякі можуть отримати виплати одразу за декілька років.

Українці можуть отримати пенсійні виплати одразу за кілька років. Тобто українці мають право за певних умов отримати пенсійні виплати за три роки. Але це стосується не всіх категорій пенсіонерів. Як повідомляють "Патріоти України", про це розповів експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін.

Важливий момент полягає в тому, що заздалегідь отримати пенсію на три роки неможливо. Але є можливість забрати те, що держава вже заборгувала пенсіонерові.

Зокрема, якщо гроші переказувалися на банківську картку пенсіонера, але він виплат не забирав звідти більше року і не робив жодних банківських операцій, то гроші переказують на Укрпошту. Але якщо протягом шести місяців він не прийшов до відділення пошти, то виплату пенсії йому взагалі припиняють.

Якщо український пенсіонер знайдеться за півтора року, то зможе забрати виплати, які у нього накопичилися за цей час. Тут є нюанс, йому можуть виплатити лише ті гроші, які нагромадилися за три роки до моменту звернення до пенсійного фонду.

Якщо ж пенсіонер згадав про виплати через чотири чи п'ять років, то всієї пенсії йому не віддадуть. Тобто не сплачується те, що перевищило трирічну суму виплат.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам передбачено більше грошей, що потрібно знати.

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