Для українців готують масштабну перевірку. Так, у Раді планують перевірити правомірність надання пенсійних виплат українцям. Зокрема, дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів. Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Відповідно до проекту наказу, під час перевірки пенсіонерів звертатимуть увагу на правильність зазначених персональних даних одержувачів пенсій та правомірність надання виплат. Також підлягає перевірці дотримання вимог обміну інформацією пенсіонерів.

Внаслідок такої перевірки деякі пенсіонери можуть втратити право на отримання грошових виплат. Зокрема, скасувати надання виплат можуть, якщо:

буде знайдено помилку у прізвищі,

з'ясується, що виплати отримували за фальшивими документами,

пенсінер прожив деякий час за межами України (пенсію не сплачуватимуть лише за той період, коли він перебував за кордоном).

Варто також зазначити, що в Україні було здійснено перерахунок пенсійних виплат. Це сталося у квітні. Зокрема, доплати мають отримати ті пенсіонери, які продовжують працювати. Почнуть виплачувати нову пенсію лише у червні. Проте одразу заплатять за 3 місяці.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам передбачено більше грошей, що потрібно знати.

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