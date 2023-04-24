Для украинцев готовят масштабную проверку. Так, в Раде планируют проверить правомерность предоставления пенсионных выплат украинцам. В частности, соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Согласно проекту приказа, во время проверки пенсионеров будут обращать внимание на правильность указаных персональные данные получателей пенсий и правомерность предоставления выплат. Также проверке подлежит соблюдение требований обмена информацией пенсионеров.

В результате такой проверки некоторые пенсионеры могут потерять право на получение денежных выплат. В частности, отменить предоставление выплат могут, если:

  • будет найдена ошибка в фамилии,
  • выяснится, что выплаты получали по фальшивым документам,
  • пенсинер прожил некоторое время за пределами Украины (пенсию не будут платить только за тот период, когда он пребывал за границей).

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Стоит также отметить, что в Украине был произведен перерасчет пенсионных выплат. Это произошло в апреле. В частности, доплаты должны получить те пенсионеры, которые все еще продолжают работать. Начнут выплачивать новую пенсию только лишь в июне. Однако сразу заплатят за 3 месяца.

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

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