Несмотря на полномасштабное вторжение, украинским пенсионерам продолжают платить пенсии, а некоторые могут получить выплаты сразу за несколько лет.

Украинцы могут получить пенсионные выплаты сразу за несколько лет. То есть, украинцы имеют право при определенных условиях получить пенсионные выплаты за три года. Но это касается не всех категорий пенсионеров. Как передают "Патріоти України", об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

Важный момент состоит в том, что заранее пенсию на три года получить невозможно. Но есть возможность забрать то, что государство уже задолжало пенсионеру.

В частности, если деньги переводились на банковскую карточку пенсионера, но он выплаты не забирал оттуда больше года и не делал никаких банковских операций, то деньги переводят на Укрпочту. Но если на протяжении шести месяцев он не явился в отделение почты, то выплату пенсии ему вообще прекращают.

Если украинский пенсионер найдется через полтора года, то сможет забрать выплаты, которые у него накопились за это время. Здесь есть нюанс, ему могут выплатить только те деньги, которые накопились за три года до момента обращения в пенсионный фонд.

Если же пенсионер вспомнил о выплатах через четыре или пять лет, то всей пенсии ему не отдадут. То есть не выплачивается то, что превысило трехлетнюю сумму выплат.

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

Как Politeka сообщала, кому из украинцев могут отменить выплаты, подробности постановления.

Также Politeka писала о новом виде пенсий в Украине, благотворителем может стать любой.