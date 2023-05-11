Березнева індексація не передбачена для всіх. Відповідно певним категоріям не слід очікувати додаткових доплат до пенсій.

Цьогорічна індексація підвищила пенсії українців на 19,7%. Крім того, вперше було проіндексовано навіть мінімальні пенсії, хоча раніше цього не робили. Проте є такі категорії пенсіонерів, яких не торкнулася індексація. Про це розповів адвокат Іван Хомич.

Він розповів, що деяким категоріям українців не варто очікувати на підвищення пенсії. Зокрема пенсії, які призначили у 2020, 2021 та 2022 роках не підвищуються з 1 березня 2023 року. Адже обчислення пенсії відбувалося за середніми показниками зарплати: 7763 гривні, 9118 та 10846 гривень.

Ці показники перевищують середню зарплату 2023 року, встановлену на позначці 7405 гривень. Тому, за рішенням парламенту, пенсії останніх років не потрапили під індексацію.

Іван Хомич зазначив, що схожа ситуація склалася у 2019 році, коли уряд позбавив індексації пенсіонерів, яким почали призначати виплати у 2018 році. У наступних роках у зв'язку із зростанням показників середньої зарплати за бортом індексації залишилися пенсіонери попередніх трьох років.

Таке рішення не відповідає положенню Закону №1058 ч.2 ст. 42, у якому сказано, що індексація пенсії проводиться щороку 1 березня шляхом збільшення середнього показника зарплати в Україні, який враховується для обчислення пенсії.

Відповідно до цього закону кожна пенсія має свій показник середньої заробітної плати. Саме цей показник має враховуватись при індексації.

Але через рішення парламенту без індексації все ще лишаються пенсіонери, яким призначили пенсію за останні три роки. Іван Хомич зазначив, що по суті це дискримінація, адже серед пенсіонерів, які не мали індексації, є українці з мінімальною пенсією.

Отже, якщо ви вийшли на пенсію у 2020, 2021 та 2022 році у вас є всі підстави позиватися за індексацію пенсії. Тому що таке рішення уряду суперечить Закону №1058.

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