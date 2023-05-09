Мінфін може скасувати соціальні виплати на українських пенсіонерів через ряд причин.

Пенсії українців хочуть перевірити. Месштабну перевірку українських пенсіонерів запланували Мінфін та Пінсійний фонд. Ті українці, які її не пройдуть, можуть втратити свою пенсію. Про це йдеться на сайті Федерації профспілок.

Зокрема, Мінфін та Пенсійний фонд перевірятимуть легітимність призначення пенсій для українців. Пильну увагу буде звернено на персональні дані пенсіонерів та правомірність пенсійних виплат.

Після таких перевірок українцям можуть скасувати пенсії, якщо:

є помилка у прізвищі пенсіонера;

пенсіонер отримував виплати за фальшивими документами;

якщо українець якийсь час жив за кордоном;

якщо український пенсіонер не отримує виплат протягом шести місяців;

якщо українець є переселенцем та змінив місце проживання.

Варто також нагадати, щоб українцям вийти на пенсію за віком необхідно досягти 60, 63 або 65 років і мати страховий стаж.

Щоб вийти на пенсію у 2023 році потрібно: у 60 років мати стаж не менше ніж 30 років; у 63 роки мати стаж від 20 до 30 років; у 65 років мати стаж від 15 до 20 років.

Ті, хто сягнув 65 років, але не мають відповідного стажу – не мають права на пенсію.

Останні новини України: деяким пенсіонерам передбачено більше грошей, що потрібно знати.

Останні новини України: кому з українців можуть скасувати виплати, подробиці постанови.

Останні новини України: новий вид пенсій в Україні, благодійником може стати будь-який.