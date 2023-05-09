Минфин может отменить социальные выплаты на украинских пенсионеров по ряду причин.

Пенсии украинцев хотят проверить. Месштабную проверку украинских пенсионеров запланировали Минфин и Пинсионный фонд. Те украинцы, которые ее не пройдут, могут лишиться своей пенсии. Об этом говорится на сайте Федерации профсоюзов.

В частности, Минфин и Пенсионный фонд будут проверять легитимность назначения пенсий для украинцев. Пристальное внимание будет обращено на персональные данные пенсионеров и правомерность пенсионнных выплат.

После таких проверок украинцам могут отменить пенсии если:

есть ошибка в фамилии пенсионера;

пенсионер получал выплаты по фальшивым документам;

если украинец некоторое время жил за границей;

если украинский пенсионер не получает выплаты в течение шести месяцев;

если украинец является переселенцем и сменил место жительства.

Стоит также напомнить, что чтобы украинцам выйти на пенсию по возврасту необходимо достигнуть 60, 63 или 65 лет и иметь страховой стаж.

Чтобы выйти на пенсию в 2023 году нужно: в 60 лет иметь стаж не менее 30 лет; в 63 года иметь стаж от 20 до 30 лет; в 65 лет иметь стаж от 15 до 20 лет.

Те, кто достиг 65 лет, но не имеют соответствующего стажа – не имеют права на пенсию.

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