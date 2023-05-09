Пенсии украинцев хотят проверить. Месштабную проверку украинских пенсионеров запланировали Минфин и Пинсионный фонд. Те украинцы, которые ее не пройдут, могут лишиться своей пенсии. Об этом говорится на сайте Федерации профсоюзов.

пенсия, субсидия, украинцы, выплаты

В частности, Минфин и Пенсионный фонд будут проверять легитимность назначения пенсий для украинцев. Пристальное внимание будет обращено на персональные данные пенсионеров и правомерность пенсионнных выплат.

После таких проверок украинцам могут отменить пенсии если:

  • есть ошибка в фамилии пенсионера;
  • пенсионер получал выплаты по фальшивым документам;
  • если украинец некоторое время жил за границей;
  • если украинский пенсионер не получает выплаты в течение шести месяцев;
  • если украинец является переселенцем и сменил место жительства.

субсидии, пенсионер, пенсии, налоги, украинцы, осень, весна, скрин

Популярные статьи сейчас

"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое

Массированный ракетный удар по Киеву, улицы усеяны обломками: хотели убить как можно больше людей

Военные сообщили хорошие новости из Бахмута: "Удалось выбить врага с..."

"Нафтогазу" пришлось оправдываться за странные показания: "Ищите других дураков"

"Покойся с миром": дочь Пугачевой Кристина Орбакайте сообщила о трагедии
Показать еще

Стоит также напомнить, что чтобы украинцам выйти на пенсию по возврасту необходимо достигнуть 60, 63 или 65 лет и иметь страховой стаж.

Чтобы выйти на пенсию в 2023 году нужно: в 60 лет иметь стаж не менее 30 лет; в 63 года иметь стаж от 20 до 30 лет; в 65 лет иметь стаж от 15 до 20 лет.

Те, кто достиг 65 лет, но не имеют соответствующего стажа – не имеют права на пенсию.

Последние новости Украины: некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

Последние новости Украины: кому из украинцев могут отменить выплаты, подробности постановления.

Последние новости Украины: новом виде пенсий в Украине, благотворителем может стать любой.