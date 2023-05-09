Пенсии украинцев хотят проверить. Месштабную проверку украинских пенсионеров запланировали Минфин и Пинсионный фонд. Те украинцы, которые ее не пройдут, могут лишиться своей пенсии. Об этом говорится на сайте Федерации профсоюзов.
В частности, Минфин и Пенсионный фонд будут проверять легитимность назначения пенсий для украинцев. Пристальное внимание будет обращено на персональные данные пенсионеров и правомерность пенсионнных выплат.
После таких проверок украинцам могут отменить пенсии если:
- есть ошибка в фамилии пенсионера;
- пенсионер получал выплаты по фальшивым документам;
- если украинец некоторое время жил за границей;
- если украинский пенсионер не получает выплаты в течение шести месяцев;
- если украинец является переселенцем и сменил место жительства.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Массированный ракетный удар по Киеву, улицы усеяны обломками: хотели убить как можно больше людей
Военные сообщили хорошие новости из Бахмута: "Удалось выбить врага с..."
"Нафтогазу" пришлось оправдываться за странные показания: "Ищите других дураков"
"Покойся с миром": дочь Пугачевой Кристина Орбакайте сообщила о трагедии
Стоит также напомнить, что чтобы украинцам выйти на пенсию по возврасту необходимо достигнуть 60, 63 или 65 лет и иметь страховой стаж.
Чтобы выйти на пенсию в 2023 году нужно: в 60 лет иметь стаж не менее 30 лет; в 63 года иметь стаж от 20 до 30 лет; в 65 лет иметь стаж от 15 до 20 лет.
Те, кто достиг 65 лет, но не имеют соответствующего стажа – не имеют права на пенсию.
Последние новости Украины: некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.
Последние новости Украины: кому из украинцев могут отменить выплаты, подробности постановления.
Последние новости Украины: новом виде пенсий в Украине, благотворителем может стать любой.