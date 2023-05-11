Мартовская индексация не предусмотрена для всех. Соответственно, определенным категориям не следует ожидать дополнительных доплат к пенсиям.

Индексация этого года повысила пенсии украинцев на 19,7%. Кроме того, впервые были проиндексированы даже минимальные пенсии, хотя раньше этого не делали. Однако есть такие категории пенсионеров, которых не коснулась индексация. Об этом рассказал адвокат Иван Хомич.

Он рассказал, что некоторым каттегориям украинцев не стоит ожидать на повышение пенсии. В частности пенсии, которые назначили в 2020, 2021 и 2022 года не повышаются с 1 марта 2023. Ведь обчисление пенсии происходило по средним показателям зарплаты: 7763 гривны, 9118 и 10846 гривен.

Эти показатели превышают среднюю зарплату 2023 года, которая установлена на отметке 7405 гривен. Потому по решению парламента пенсии последних лет не попали под индексации.

Иван Хомич отметил, что похожая ситуация сложилась в 2019 году, когда правительство лишило индексации пенсионеров, которым начали назначать выплаты в 2018 году. В последующих годах, в связи с ростом показателей средней зарплаты за бортом индексации остались пенсионеры предыдущих трех лет.

Такое решение парламента не отвечает положению Закона №1058 ч.2 ст. 42, в котором сказано, что индексация пенсии проводится каждый год 1 марта, путем увеличения среднего показателя зарплаты в Украине, который учитывается для вычисления пенсии.

В соответствии с этим законом у каждой пенсии есть свой показатель средней зароботной платы. Именно этот показатель должен учитываться при индексации.

Но из-за решения парламента без индексации все еще остаются пенсионеры, которым назначили пенсию за последние три года. Иван Хомич отметил, что по сути это дискриминация, ведь среди пенсионеров, у которых не было индексации, есть украинцы с минимальной пенсией.

Следовательно, если вы вышли на пенсию в 2020, 2021 и 2022 году у вас есть все основания судиться за индексацию пенсии. Потому что такое решение парламента противоречит Закону №1058.

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