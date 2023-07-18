Популярна українська актриса, зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко , чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, вирушила на небосий відпочинок за кордон і вже зіткнулася з росіянами. У своїх повідомленнях у соціальних мережах Денисенко поділилася своїми враженнями про перебування в країні та зазначила, що поки що не виникло конфліктів із російськими туристами, яких багато в Туреччині.

Денисенко зазначила, що зупинилася в одному з престижних готелів, де відсоток російських відпочиваючих не такий високий, як в інших місцях. Також Наталка Денисенко зазначила, що росіяни, які мешкають поряд з нею, поводяться спокійно, особливо коли чують українську мову.

Денисенко наголосила, що поки що не було жодних конфліктів чи проблем, і вона насолоджується своєю відпусткою у Туреччині.

"У нашому готелі невеликий відсоток (готель один із дорогих), і коли вони чують українську мову - стають дуже тихими. Конфліктів поки що не було" - додала Денисенко.

Зазначимо, українська актриса Наталка Денисенко повернулася до соціальних мереж після тяжкої втрати у своїй родині. Раніше вона повідомила про смерть свого свекра, батька свого чоловіка, актора Андрія Федінчика. Наталка поділилася деталями прощання з близькою людиною та висловила свій біль та горе.

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