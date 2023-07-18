Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, отправилась на небошьой отдых за границу и уже столкнулась с россиянами. В своих сообщениях в социальных сетях Денисенко поделилась своими впечатлениями о пребывании в стране и отметила, что пока не возникло конфликтов с российскими туристами, которых много в Турции.

Денисенко отметила, что остановилась в одном из престижных отелей, где процент российских отдыхающих не так высок, как в других местах. Также Наталка Денисенко отметила, что россияне, которые проживают рядом с ней, ведут себя спокойно, особенно когда слышат украинский язык.

Денисенко подчеркнула, что пока что не было никаких конфликтов или проблем, и она наслаждается своим отпуском в Турции.

"В нашем отеле небольшой процент (отель один из дорогих), и когда они слышат украинский язык - становятся очень тихими. Конфликтов пока не было" - добавила Денисенко.

Отметим, украинская актриса Наталка Денисенко вернулась в социальные сети после тяжелой потери в своей семье. Ранее она сообщила о смерти своего свекра, отца своего мужа, актера Андрея Фединчика. Наталка поделилась деталями прощания с близким человеком и выразила свою боль и горе.

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