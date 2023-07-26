Щоб скористатися цією перевагою та вийти на пенсію у 50 років, потрібно відповідати кільком вимогам та відповідати певній категорії.

В Україні деякі громадяни, які досягли пенсійного або передпенсійного віку, мають можливість вийти на пенсію вже у 50 років замість звичайних 60. Щоб скористатися цією перевагою, особам потрібно відповідати кільком вимогам та відповідати певній категорії. Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції.

Особливий пільговий пенсійний режим стосується жінок, незалежно від їхньої професії чи інших факторів. Для того, щоб скористатися цією можливістю, жінці потрібно народити п'ятьох або більше дітей та мати 15 років страхового стажу.

Важливо зазначити, що якщо мати дітей вийшла на пенсію в 50 років, то батько не може скористатися такою перевагою. Однак, якщо жінка не скористалася можливістю отримання пенсії у такому віці, чоловік може використати цю можливість для себе та вийти на пенсію раніше.

Багатодітні батьки також мають свої пільги щодо пенсійного віку. Наприклад, багатодітний батько має право на пенсію у 55 років, якщо у нього є 20 років страхового стажу.

Для оформлення дострокової пенсії потрібно подати документи, такі як документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує наявність страхового стажу, а також свідоцтва про народження дітей чи їхні паспорти. Заяву про призначення пенсії бажано подати не раніше, ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку, але не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку.

Якщо заява була подана своєчасно, пільгова пенсія починає надходити з дня, коли особі виповнилося 50 або 55 років, залежно від умов її отримання.

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