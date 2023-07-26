Чтобы воспользоваться этим преимуществом и выйти на пенсию в 50 лет, нужно соответствовать нескольким требованиям и соответствовать определенной категории.

В Украине некоторые граждане, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста, могут выйти на пенсию уже в 50 лет вместо обычных 60. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, лицам нужно соответствовать нескольким требованиям и соответствовать определенной категории. Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции.

Особый льготный пенсионный режим касается женщин независимо от их профессии или других факторов. Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, женщине нужно родить пятерых или более детей и иметь 15 лет страхового стажа.

Важно отметить, что если мать детей вышла на пенсию в 50 лет, отец не может воспользоваться таким преимуществом. Однако если женщина не воспользовалась возможностью получения пенсии в таком возрасте, мужчина может использовать эту возможность для себя и выйти на пенсию раньше.

Многодетные родители также имеют свои льготы по пенсионному возрасту. К примеру, многодетный отец имеет право на пенсию в 55 лет, если у него есть 20 лет страхового стажа.

Для оформления досрочной пенсии следует подать документы, такие как документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий наличие страхового стажа, а также свидетельства о рождении детей или их паспорта. Заявление о назначении пенсии желательно подать не ранее чем за один месяц до достижения пенсионного возраста, но не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста.

Если заявление было подано своевременно, льготная пенсия начинает поступать со дня, когда лицу исполнилось 50 или 55 лет, в зависимости от условий его получения.

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