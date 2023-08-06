Відома співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", поділилася про те, як нині служить її батько на передовій.

Відома українська співачка Злата Огневич поділилася зворушливим моментом зі свого особистого життя, представивши рідкісне фото свого батька. Нині отець Злати, Леонід Григорович, служить військовим медиком на фронті та рятує життя захисників. Кілька місяців вони не бачилися через складні обставини.

Злата Огневич розмістила у своїх соціальних мережах нову фотографію Леоніда Григоровича, і це стало першою зустріччю після довгого часу розлуки.

Огневич уже згадувала, що давно не бачилася зі своїм батьком, і нарешті чоловік зміг отримати можливість відпустки та повернутися додому. Вона не повідомила, наскільки тривалим буде його перебування у Києві.

"Тато приїхав... Півроку без вихідних... Поранені... Ночі без сну... Дуже ним пишаюся", - такими словами Огневич висловила свої почуття і гордість стосовно батька, який віддає себе службі, допомагаючи іншим, незважаючи на всі проблеми.

Раніше Златі Огневич дісталася хвиля негативних коментарів з боку росіян після того, як вона висловила радість щодо вибухів на незаконно побудованому Росії Кримському мосту. Вчора артистка посміялася з того, як кричали росіяни в мережі і почали погрожувати всім через те, що сталося.

Злата Огневич опублікувала відео, де вона радісно танцює, почувши про подію на Кримському мосту.

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