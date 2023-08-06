Известная певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", поделилась о том, как сейчас служит ее отец на передовой.

Знаменитая украинская певица Злата Огневич поделилась трогательным моментом из своей личной жизни, представив редкое фото своего отца. В настоящее время отец Златы, Леонид Григорьевич, служит военным медиком на фронте и спасает жизни защитников. Несколько месяцев они не виделись из-за сложных обстоятельств.

Злата Огневич разместила в своих социальных сетях новую фотографию Леонида Григорьевича, и это стало первой встречей после долгого времени разлуки.

Огневич уже упоминала, что давно не виделась со своим отцом, и наконец, мужчина смог получить возможность отпуска и вернуться домой. Она не сообщила, насколько продолжительным будет его пребывание в Киеве.

"Папа приехал... Полгода без выходных... Раненые... Ночи без сна... Очень им горжусь", - такими словами Огневич выразила свои чувства и гордость по отношению к отцу, который отдает себя службе, помогая другим, несмотря на все трудности.

Ранее Злате Огневич досталась волна негативных комментариев со стороны россиян после того, как она выразила радость по поводу взрывов на незаконно построенном рф Крымском мосту. Вчера артистка посмеялась над тем, как кричали россияне в сети и принялись угрожать всем из-за произошедшего.

Злата Огневич опубликовала видео, где она радостно танцует, услышав о происшествии на Крымском мосту.

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