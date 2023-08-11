Співак Віталій Козловський, який нещодавно приєднався до лав ЗСУ, поділився свіжою фотографією, зробленою на передовій лінії.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Козловський опублікував знімок, на якому зображений у військовій формі, сидячи у лісі.

Козловський зізнався, що його мрії були зовсім про інше життя, але поточна ситуація потребує інших рішень. Він також щиро зізнався, що відчуває ностальгію за сценою та своїми шанувальниками.

Важливо відзначити, що нещодавно Віталій Козловський вже публікував фотографії зі своєю бойовою діяльністю, у тому числі з бліндажу, де він із побратимами обладнав укриття із використанням брезента та деревини.

"Не про таке життя я мріяв. Але сьогодні інакше не можу", - ділиться Козловський під постом.

Оля Полякова вирішила підтримати: "Боже Віталік! Я в шоці! Бережи себе друг!!! Обов'язково вцілій!!! Пишаюся, молюся! Будуть концерти! Ще які! Люблю".

Ми також писали, що Ігор Кондратюк у новому інтерв'ю Славі Дьоміну заявив, що все ще чекає, поки його колишній підопічний Віталій Козловський поверне йому гроші, як того вимагає рішення суду.

"Це його життя. У мене немає жодних претензій, бачення і взагалі інтересу до життя Віталія Козловського. Але мені цікаво тільки, чи виконає він усе, що йому судно приписано, тому що суди виграно", - заявив Ігор Кондратюк.

Останні новини України:

Нагадаємо, зірка "Голос країни" Даніель Салем, який служить у ЗСУ, несподівано висловився про жінок.

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський показав, як змінилося його життя після отримання повістки.

Також Politeka писала, що лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка відповів на критику його "розваг" під час війни.