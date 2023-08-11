Певец Виталий Козловский, который недавно присоединился к рядам ВСУ, поделился свежей фотографией, сделанной на передовой линии.

На своей странице в социальной сети Instagram Козловский опубликовал снимок, на котором изображен в военной форме, сидя в лесу.

Козловский признался, что его мечты были совсем о другой жизни, но текущая ситуация требует других решений. Он также искренне признался, что испытывает ностальгию по сцене и своим поклонникам.

Важно отметить, что недавно Виталий Козловский уже публиковал фотографии со своей боевой деятельностью, в том числе из блиндажа, где он с побратимами оборудовал укрытие с использованием брезента и древесины.

"Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня иначе не могу" - делится Козловский под постом.

Оля Полякова решила поддержать: "Боже Виталик! Я в шоке! Береги себя друг!!! Обязательно уцелей!!! Горжусь, молюсь! Будут концерты! Еще какие! Люблю".

Мы также писали, Игорь Кондратюк в новом интервью Славе Демину заявил, что все еще ждет, пока его бывший подопечный Виталий Козловский вернет ему деньги, как того требует решение суда.

"Это его жизнь. У меня нет никаких претензий, видения и вообще интереса к жизни Виталия Козловского. Но мне интересно только, выполнит ли он все, что ему по суду приписано, потому что суды выиграны", — заявил Игорь Кондратюк.

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Напомним, звезда "Голос страны" Даниэль Салем, служащий в ВСУ, неожиданно высказался о женщинах.

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь после получения повестки.

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