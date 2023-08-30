Український співак Віталій Козловський, який зараз перебуває в строю в Національній гвардії, вирішив піти на службу не так давно, проте активно розповідає про це в мережі.

У своєму Instagram український співак Віталій Козловський поділився відео, яке було знято на церемонії нагородження "Національна легенда України".

На цьому заході співак виконав композицію "Мам", написану покійним українським музикантом Андрієм Кузьменком, більш відомим як Кузьма.

«Ще буквально вчора я був на позиціях і жив у бліндажі, а сьогодні стою на сцені… Це два протилежні світи, які зійшлися у суперечності» - заявив Козловський.

У мережі поділилися своєю думкою з приводу побачених кадрів:

«Боже, який ти прекрасний!; Ви дуже круто виконали цю пісню. Взагалі не люблю коли переспівують Скрябіна, але прямий дуже ніжно і тендітно вийшло. Дякую; з бліндажу на концерт у Києві і не дарма, торкнулося; ця пісня набула нового змісту та звучання; Вона з ваших вуст ніби заново відродилася; Плачу 😢 скільки ще треба тих сліз. де вони беруться? - пишуть у мережі.

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