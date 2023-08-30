Украинский певец Виталий Козловский, который в настоящее время находится в строю в Национальной гвардии, решил пойти на службу не так давно, однако активно рассказывает об этом в сети.

В своем Instagram украинский певец Виталий Козловский поделился видео, снятым на церемонии награждения "Национальная легенда Украины".

На этом мероприятии певец исполнил композицию "Мам", написанную покойным украинским музыкантом Андреем Кузьменко, более известным как Кузьма.

«Еще буквально вчера я был на позициях и жил в блиндаже, а сегодня стою на сцене… Это два противоположных мира, которые сошлись в противоречии» - заявил Козловский.

В сети поделились своим мнением по поводу увиденных кадров:

«Боже, какой ты прекрасный!; Вы очень круто исполнили эту песню. Вообще не люблю когда перепевают Скрябина, но прям очень нежно и хрупко получилось. Спасибо; с блиндажа на концерт в Киеве и не зря, тронуло; эта песня приобрела новый смысл и звучание; Она из ваших уст будто заново возродилась; Плачу 😢 сколько еще надо тех слез. где они берутся?» - пишут в сети.

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Как сообщала Politeka, Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь после получения повестки.

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